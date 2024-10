Faenza, al Parco Cola 6 strutture ginniche grazie alla donazione del Rotary

L’importanza delle attrezzature ludiche e dei percorsi ginnici nelle aree verdi pubbliche delle città è un tema di grande rilevanza, da sempre tenuto molto in considerazione dalle amministrazioni che si sono succedute a Faenza.

Dopo gli eventi alluvionali di maggio 2023, molte aree verdi e parchi pubblici sono stati inondati da acqua e fango che hanno danneggiato moltissime attrezzature. Per questo motivo l’amministrazione, dopo aver indirizzato finanziamenti arrivati dalla Struttura commissariale per il ripristino delle aree verdi ora ha messo a punto una serie di interventi per ripristinare o introdurre nuove attrezzature ludiche e ginniche così da riportare quei luoghi ad essere nuovamente spazi ospitali e attrattivi per la collettività.

L’intervento in questione riguarda il Parco Cola, in via Calamelli. Qui, attraverso una donazione di oltre 52mila euro, disposta dal Club Rotary di Faenza, sono iniziati gli interventi per installare sei strutture: una arrampicata di 4 metri, una torre scivolo, un dondolo, un percorso equilibrio un castelletto per i più piccoli e una casetta in legno.