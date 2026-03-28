Faenza, al Crossodromo i giovani talenti del motociclismo italiano

Saranno 80 i giovani piloti di nove specialità in un solo luogo, in una giornata aperta al pubblico che potrà conoscerli da vicino. La presentazione dei Pata Talenti Azzurri Fmi2026 si preannuncia ricca di spunti e, soprattutto, sarà un modo per avvicinare il motociclismo ad appassionati e curiosi. L’evento si terrà mercoledì 1° aprile allo04 Park - Monte Coralli di Faenza dove sorge il Centro tecnico federale.

L’appuntamento si protrarrà per tutto il giorno. Alle 11.30 la presentazione ufficiale dei piloti, suddivisi per gruppi. Sul palco saliranno ragazze e ragazzi desiderosi di realizzare il loro sogno di diventare atleti affermati. Successivamente, a partire dalle 14, sarà possibile seguire i loro allenamenti in pista all’interno del Crossodromo e nelle aree Enduro e Trial. Tramite il progetto Talenti Azzurri, la Federmoto supporta numerosissimi piloti di nove specialità.

Tra loro i piloti del Motomondiale Luca Lunetta (Moto2) e Guido Pini (Moto3), Valerio Lata e Ferruccio Zanchi (impegnati nel Mondiale MX2), l’ufficiale Ducati MotocrossSimone Mancini e il Campione Europeo MX 125 Nicolò Alvisi, gli iridati Enduro Kevin Cristino e Manuel Verzeroli, la trialista Alessia Bacchetta, diversi piloti protagonisti con la nazionale italiana nelle rispettive specialità e tantissimi altri atleti.

E’ attesa la presenza di Andrea Dovizioso, padrone di casa allo 04 Park - Monte Coralli. Dal punto di vista istituzionale, apriranno l’eventoil presidente Fmi Giovanni Copioli e il sindaco Massimo Isola. L’impianto è una location ideale per le famiglie. Oltre alle aree dedicate all’attività sportiva, sono disponibili un ristorante, zone ricreative e, per i più piccoli, un parco giochi.