Faenza, aiuti agli alluvionati dei Comuni dell’Unione, ecco l’iter per accedere alle donazioni regionali

L’Unione dei Comuni della Romagna Faentina ha reso note, oggi, le modalità con cui accedere ai contributi di cittadini e imprese versati sui conti correnti della Regione durante l’alluvione. I nuclei familiari rientranti tra i beneficiari dei contributi derivanti dalle donazioni ricevute dalla Regione Emilia-Romagna, visto l’alto numero di richieste pervenute, dovranno prendere appuntamento con un assistente sociale, recandosi in orari di ricevimento o telefonando al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza, entro e non oltre le 12 di venerdì 6 settembre 2024. I fondi assegnati ai Comuni dell’Unione ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2078/2023 sono destinati ad erogare contributi economici alle famiglie residenti nei sei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina colpiti dall’alluvione e dalle frane nel maggio 2023.

La Giunta dell’Unione della Romagna Faentina, con propria deliberazione n. 53 del 02/05/2024, ha approvato una serie di linee guida per l’assegnazione dei contributi (che si aggiungono a quelli già in corso di erogazione), finanziati attraverso le donazioni che tanti enti e privati hanno devoluto alla Regione Emilia-Romagna per i cittadini colpiti dall’alluvione e dagli eventi climatici estremi del 16-17 maggio 2023, con particolare riferimento ai nuclei in cui siano presenti minorenni o persone con disabilità.

Le informazioni dettagliate sul contributo sono consultabili sul sito dell’Unione Romagna, nella sezione “Contributi e rimborsi” (percorso Home > Come fare per... > Emergenza alluvione > Contributi e rimborsi).