“Una bella estate anche per me” è il titolo della raccolta fondi lanciata per dare continuità a un centro estivo per bambini e ragazzi autistici nelle colline faentine. Il progetto è promosso dal Consorzio Solco Ravenna in nome e per conto degli enti che fanno parte del Tavolo per l’Autismo dell’Unione della Romagna Faentina.

Obiettivo della campagna, presente su ideaginger.it, è raccogliere almeno 10.000 euro, le risorse necessarie per organizzare e gestire 3 settimane di CRE per 18 bambini e ragazzi. “Questo è il primo obiettivo, ma speriamo nel tempo di poter arrivare alla cifra di 40.000 euro che permetterebbe di garantire il centro estivo dal 9 giugno al 19 settembre, come fatto nel 2024 - sottolinea Antonio Buzzi, presidente di Solco Ravenna”.

Il progetto fa parte di una programmazione già avviata dal Tavolo per l’Autismo e che aveva ricevuto un finanziamento ministeriale di durata triennale, ma che dopo il primo anno non è stato confermato: “Nel 2025 non ci sono risorse pubbliche a disposizione per l’organizzazione di questo centro estivo - continua Buzzi -. Da qui l’idea, insieme agli attori del Tavolo per l’Autismo, di lanciare la raccolta fondi per poter garantire almeno qualche settimana alle famiglie del territorio, che altrimenti potrebbero rimanere senza questo tipo di servizio”.

Il centro estivo verrà allestito negli spazi della Maccolina, il centro socioriabilitativo diurno della cooperativa Educare Insieme che si trova a Tebano, nelle colline faentine: un centro già predisposto che ha a disposizione una grande area verde, la piscina, spazi per le attività con gli animali e 4 stanze polivalenti.

Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, sarà scandita da giornate con attività diverse, gestite da educatrici ed educatori formati in autismo. I partecipanti, nel corso di ogni giornata, saranno divisi in piccoli gruppi di lavoro per essere maggiormente seguiti e supportati in ogni momento.