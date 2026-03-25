Faenza, aggressione all’uscita della scuola, arrivano i Carabinieri: minorenne denunciato

I Carabinieri di Faenza hanno denunciato in stato di libertà un minorenne. Il giovane, all’uscita dalla scuola dopo il termine delle lezioni ha aggredito un coetaneo dopo una lite scaturita da futili motivi e gli ha procurato delle lesioni che soltanto grazie al pronto intervento dei militari dell’Arma non hanno portato a più gravi conseguenze. I Carabinieri erano già impegnati come ormai avviene quotidianamente da mesi nel pattugliamento delle zone adiacenti gli istituti scolastici cittadini nelle fasce orarie in cui terminano le lezioni e sono dunque riusciti ad intervenire rapidamente ed a bloccare la lite. I giovani coinvolti sono stati quindi accompagnati in caserma e, dopo aver fatto chiarezza sui fatti, l’aggressore è stato denunciato per lesioni personali aggravate.