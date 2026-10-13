Faenza, aggressione a colpi di stampella alla fermata dell’autobus: 17enne denunciato

Nella serata di ieri, lunedì 12 ottobre, la Polizia di Stato di Ravenna ha svolto un intervento presso la Stazione degli autobus di Faenza identificando e denunciando un minorenne di nazionalità albanese per lesioni aggravate.

Nella tarda serata, la volante del Commissariato di Faenza veniva chiamata ad intervenire a seguito della segnalazione di una rissa. I poliziotti giungevano sul posto in pochi istanti così facendo disperdere la rissa prima e rintracciavano un giovane che riferiva di essere stato, poco prima, aggredito da un altro che lo aveva percosso con una stampella. Acquisite le descrizioni dell’aggressore, la volante ha effettuato ricerche nella zona riuscendo ad individuarlo: lo stesso, identificato in un 17 di nazionalità albanese, è stato denunciato per lesioni aggravate.