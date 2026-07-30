Faenza, aggrediti e derubati di bicicletta e telefoni cellulari

FAENZA. I Carabinieri della Compagnia di Faenza hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione ha interessato le aree sensibili del centro cittadino e diversi comuni della Romagna Faentina. L’iniziativa, fanno sapere in una nota, risponde in modo concreto al recente incremento di reati contro il patrimonio registrato nell’area. Nell’ambito di questa attività i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato quattro giovani di origine straniera. Sono ritenuti responsabili di una violenta rapina ai danni di due connazionali. Le vittime, all’interno del “Parco Mita”, sono state aggredite fisicamente e verbalmente per sottrarre loro una bicicletta e due telefoni cellulari. La refurtiva è stata parzialmente recuperata e già restituita ai proprietari.

I Carabinieri della Stazione di Borgo Urbecco, invece, hanno identificato e denunciato due giovani che hanno asportato da un noto supermercato articoli per l’igiene personale e della casa per un valore complessivo di 650,00 euro. La merce è stata interamente recuperata e riconsegnata al punto vendita.

A Castel Bolognese e Riolo Terme, infine, i Carabinieri delle rispettive stazioni hanno denunciato altre due persone. I soggetti si sono resi responsabili di furti distinti ai danni di negozi e supermercati della zona.