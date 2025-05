Faenza, aggrediscono un passante per rubargli la bici: coppia di ladri arrestata dai Carabinieri

I Carabinieri di Faenza hanno arrestato due uomini che nel pomeriggio di domenica avevano tentato di aggredire un passante per rubargli la bicicletta. I militari dell’Arma hanno subito notato due uomini che si avvicinavano ad un passante ed iniziavano ad aggredirlo. I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente e hanno bloccato prontamente entrambi gli aggressori, restituendo per altro immediatamente la bicicletta al legittimo proprietario. Per i due arrestati invece, due uomini, disoccupati uno di nazionalità italiana e uno di nazionalità albanese, entrambi pluripregiudicati e ben noti alle forze dell’ordine si sono aperte le porte della casa circondariale di Ravenna.