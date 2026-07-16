Faenza, aggredisce prima una donna e poi i carabinieri con i cocci di una bottiglia

FAENZA. Nella notte dello scorso mercoledì i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza hanno arrestato un uomo di origine nordafricana, già noto alle forze di polizia, protagonista di una grave aggressione nel centro cittadino ai danni di una passante.

I militari sono infatti intervenuti su richiesta di soccorso di una donna che era stata improvvisamente avvicinata e minacciata di morte da un passante mentre camminava per strada. Alla vista dei Carabinieri, giunti quasi nell’immediatezza sul posto, il soggetto in evidente stato di alterazione ha tentato di opporsi all’identificazione aggredendo i militari anche utilizzando i cocci di una bottiglia di vetro, con i quali è riuscito a ferirne lievemente uno.

Nonostante la violenta resistenza, i Carabinieri sono riusciti a immobilizzare l’aggressore ricorrendo all’utilizzo di spray urticante e al taser in dotazione, ma anche dopo il fermo l’uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, arrivando anche a danneggiare l’auto di servizio. Al termine dell’intervento è stato condotto in caserma

e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento e minaccia aggravata.

Nella mattinata odierna, a seguito del rito direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti la custodia presso la Casa Circondariale di Ravenna.