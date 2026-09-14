Faenza, aggredisce il padre per soldi e danneggia i mobili di casa con una mazza: 48enne arrestato

Venerdì mattina i Carabinieri della Stazione di Fognano, coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza, hanno arrestato un 48enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, per avere aggredito il padre convivente a scopo estorsivo e di aver opposto resistenza ai militari. Secondo la ricostruzione, il 48enne ha aggredito il genitore 77enne per costringerlo a consegnargli del denaro. Durante l’aggressione l’uomo ha inoltre impugnato una mazza e ha anche danneggiato svariati mobili e suppellettili.

I militari dell’Arma, intervenuti, hanno proceduto all’immediata messa in sicurezza della vittima e al contenimento dell’aggressore. Durante le concitate operazioni di immobilizzazione, il 48enne ha opposto resistenza, causando il ferimento in modo lieve di uno dei Carabinieri. L’uomo è stato quindi bloccato ed arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale mentre la mazza utilizzata per il danneggiamento è stata sequestrata.