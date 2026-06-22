Faenza. Aggredisce i passanti in centro con un coltello

Faenza
  • 22 giugno 2026
Faenza. Aggredisce i passanti in centro con un coltello

ll Commissariato di Faenza ha denunciato un cittadino marocchino con precedenti penali, responsabile di due aggressioni con coltello avvenute ieri mattina nel centro cittadino.

Il primo episodio si è verificato in pieno centro: l’uomo ha estratto un coltello dal borsello e ha colpito una persona procurandole tagli al volto, al braccio e al fianco, con una prognosi di sei giorni. Poco dopo, una seconda aggressione con le stesse modalità è avvenuta in Piazza Martiri della Libertà. L’uomo si è quindi allontanato.

Gli agenti, sulla base delle descrizioni fornite dalle due vittime, hanno rintracciato e fermato il responsabile. È stato denunciato per deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e raggiunto da foglio di via obbligatorio dal Comune di Faenza della durata di quattro anni.

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