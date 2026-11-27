L’amministrazione comunale di Faenza e l’Ente Ceramica esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Arnaldo Cavallazzi, storico vasaio e ceramista venuto a mancare all’età di 90 anni. Il ricordo del sindaco Massimo Isola: «Ho avuto modo di conoscerlo e apprezzare Cavallazzi durante le tante edizioni del Mondial Tornianti quando con passione e determinazione metteva la propria esperienza a disposizione di tutti, alternando il racconto di aneddoti preziosi a puntuali consigli tecnici. È stato depositario di una profonda sapienza artigiana che ha attraversato decenni di storia della ceramica faentina». Il primo cittadino ha inoltre evidenziato il ruolo svolto da Cavallazzi nello sviluppo del sistema culturale cittadino: «Ha rappresentato una figura autorevole e di riferimento nel panorama ceramico della nostra città. Grazie alle sue spiccate doti relazionali e allo spirito di collaborazione, è stato tra i protagonisti di quel percorso condiviso che ha portato alla nascita e alla crescita dell’Ente Ceramica, contribuendo a rendere la nostra tradizione uno strumento vivo di coesione sociale e di rinnovamento dell’identità faentina».

Al messaggio di vicinanza ai familiari si unisce anche la presidente dell’Ente Ceramica Faenza, Elvira Keller, che ha voluto evidenziare il contributo professionale dell’artigiano: «Arnaldo Cavallazzi è stato una figura importantissima per la ceramica faentina e per l’Ente stesso. Con la sua maestria al tornio e la disponibilità nel trasmettere il sapere alle nuove generazioni ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la tutela e la valorizzazione della nostra tradizione».