Faenza, addio alla professoressa Anna Tambini Strocchi: “Un esempio di dedizione”

L’Amministrazione Comunale di Faenza esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della professoressa Anna Tambini Strocchi, venuta a mancare questa mattina all’età di 82 anni. Storica dell’arte di grande valore, autrice di numerosi volumi sulla storia dell’arte faentina, ha saputo raccontare con passione e rigore scientifico il patrimonio culturale del nostro territorio, contribuendo in modo prezioso alla sua valorizzazione. I suoi studi, presentati nel corso degli anni anche in occasione degli incontri promossi dal Circolo Torricelli, sono stati punti di riferimento per generazioni di studiosi e appassionati.

Così il Comune di Faenza in una nota: “Faentina Lontana dell’anno 2021, Anna Tambini Strocchi ha mantenuto vivo il legame con la sua città natale nonostante la lunga residenza altrove, prima negli Stati Uniti e poi a Pisa. La sua figura resterà nel ricordo della nostra comunità come esempio di dedizione allo studio, all’insegnamento e alla memoria culturale del territorio”. I funerali di Anna Tambini Strocchi si svolgeranno lunedì 12 maggio alle ore 16 nella chiesa di san Francesco.