Faenza, addio ad Annunziata Verità: l’ultimo saluto mercoledì 1° luglio

La cerimonia di commiato per Annunziata Verità si terrà mercoledì 1 luglio, alle ore 10, presso l’emiciclo del cimitero dell’Osservanza di Faenza. La comunità potrà così rivolgere l’ultimo saluto a Nunziatina, la “ragazza ribelle” della Resistenza scomparsa la notte del 27 giugno all’età di 100 anni. Nel corso della cerimonia civile, prenderanno la parola per tracciare un ricordo della staffetta partigiana il sindaco Massimo Isola, il presidente dell’Anpi Faenza, Alberto Fuschini, e il giornalista Claudio Visani, autore della biografia a lei dedicata e figura che per lungo tempo ha seguito e documentato la vita e la testimonianza di Verità.