Faenza, addio ad Alfonso Saviotti, pioniere del basket e della pallamano

Lo sport faentino dice addio ad Alfonso Saviotti, che è scomparso all’età di 88 anni. Lo annuncia il Panathlon Club Faenza in una nota. Insegnante di educazione fisica, Saviotti è stato allenatore della squadra di basket femminile in serie A negli anni ‘60 (che condusse al quinto posto nella stagione 63-64) e poi dal 1973 al 1976, e tra i pionieri dello sport della pallamano in città. L’handball a Faenza arrivò infatti nell’anno 1983 su iniziativa dei fratelli Claudio e Guido Leotta assieme a un gruppo di ex allievi dell’ITI allenati proprio dal professor Alfonso Saviotti che fu quindi il primo coach della squadra biancazzurra.

“Un gentleman dello sport - sottolinea il Panathlon - a cui il Panathlon Club Faenza tributò un doveroso e meritato omaggio nel 2016 assegnandogli il Premio Fair Play alla Carriera. Il funerale di Alfonso Saviotti, che lascia le figlie Eva e Lisa (già giocatrice di basket), i generi, i nipoti, sarà celebrato martedì 25 febbraio alle ore 9.30 nella chiesa della Beata Vergine del Paradiso”.