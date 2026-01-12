Faenza, addio a Susanna Sagrini, storica titolare del bar “Il Ritocchino”

Addio a Susanna Sagrini, storica titolare del bar “Il Ritocchino”.

In una nota Confesercenti Faenza ha espresso il suo cordoglio: “L’Associazione, che da sempre assiste l’azienda, si stringe alla famiglia di Susanna e a Silvano per la prematura e grave perdita, ricordando l’imprenditrice per la sua grinta, il suo entusiasmo e la sua contagiosa solarità che esprimeva sia dietro all’amato bancone de Il Ritocchino che nella vita privata”. “Il commercio cittadino perde una persona molto amata in città, una donna capace e forte che ha dovuto purtroppo cedere il passo alla malattia” commenta Chiara Venturi, direttrice dell’Associazione faentina.

Susanna Sagrini aveva 67 anni e lascia la figlia Vittoria che in un post sui social le ha reso omaggio: “Stanotte la mia mamma è volata in cielo dopo una breve ma dolorosa malattia. È stata una grande donna, dal carattere forte che con la sua grande bontà e ironia è entrata nel cuore di tutti... ma soprattutto è stata la mamma migliore del mondo. Per tutti gli amici e fedelissimi clienti del Ritocchino, il suo posto, che lei ha amato tanto, sarà possibile salutare mamma alla camera mortuaria di Faenza da lunedì 12/01 pomeriggio fino a martedì 13/01 alle 11.30 orario in cui riceverà una benedizione. Ho chiesto allo IOR di essere presente per eventuali donazioni. Grazie a chi vorrà venire a salutarla e anche a chi preferirà farlo a modo suo.”