Faenza, addio a Pier Giorgio Gulmanelli: mondo sportivo e associazionismo in lutto

L’amministrazione comunale di Faenza in una nota esprime il cordoglio per la scomparsa di Pier Giorgio Gulmanelli, storico presidente della sezione locale dell’U.O.E.I. e figura di primo piano delle realtà associative della città. Funzionario della Confesercenti fino al pensionamento, Gulmanelli, per anni si è speso in prima persona nel mondo del volontariato sociale e sportive, dalle responsabilità giovanili nella Fuci fino al tiro a segno nazionale e alla guida degli escursionisti faentini, associazione alla quale ha dedicato oltre quarant’anni di passione.

«Esprimo il più profondo cordoglio - ha detto il sindaco Massimo Isola - mio personale, dell’amministrazione comunale e della città di Faenza, per la scomparsa di Pier Giorgio Gulmanelli. In questi anni ho avuto l’opportunità di conoscerlo da vicino e di condividere con lui numerose iniziative legate al mondo dell’associazionismo e della valorizzazione del nostro territorio. Ho sempre apprezzato la sua passione, la competenza e il suo forte senso di comunità che trasmetteva in ogni occasione. Con la sua scomparsa perdiamo un punto di riferimento, una persona che ha dedicato quasi mezzo secolo alla promozione dei valori dell’escursionismo, dello sport e dell’impegno nel sociale. Alla moglie Adele Anna, ai familiari e a tutti i soci dell’U.O.E.I. le nostre più sentite condoglianze».