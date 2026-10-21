Faenza, addio a Paola Tambini Roi: “Figura di straordinario valore umano e culturale”

Addio a Paola Tambini Roi, storica insegnante e anima del mondo culturale di Faenza. In una nota il sindaco e l’amministrazione comunale “esprimono il più profondo cordoglio per la sua scomparsa. Figura di straordinario valore umano e culturale per la nostra città. Insignita, quest’anno, del riconoscimento di “Faentino sotto la Torre”, Paola Tambini Roi è stata protagonista della storia della comunità faentina attraverso una vita interamente dedicata all’insegnamento, all’impegno instancabile nel volontariato e all’animazione culturale. Fondatrice e animatrice di importanti realtà associative come il Centro di Aiuto alla Vita e l’AVULSS, e tra i promotori nel 1986 della Libera Università per Adulti, la signora Rambini Roi, ha saputo coniugare la passione per la conoscenza con una profonda attenzione agli altri, lasciando un segno indelebile nel tessuto sociale ed educativo del territorio. Alla famiglia e ai suoi cari giungano la più sentita vicinanza a nome dell’intera amministrazione e della cittadinanza”