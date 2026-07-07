Faenza, addio a Giovanni Salbaroli colonna dell’Unione Veterani dello Sport

Giovanni Salbaroli, 82 anni, si è spento a Ravenna oggi, 7 luglio. Con Salbaroli se ne va un uomo di idee ed ideali, che ha portato la sua esperienza di atleta nel basket e nella pallavolo, a servizio dell’Unione Veterani dello Sport. Un male incurabile ha avuto il sopravvento sulla sua forte tempra. Avrebbe compiuto 82 anni in agosto.

“Sarai sempre uno di noi – dice Francesco Fabbri, presidente della sezione faentina dell’Unvs – Giovanni ha perso la sua ultima partita dopo averne vinte tante sul parquet. Sempre ottimista, sempre capace di pensare che le cose si riassesteranno. Chi ha frequentato i consessi UNVS lo ricorda nella sua giovanile ‘divisa’ di dirigente, sempre jeans e giacca blu, per mostrare gli anni ben portati. Ricordiamo i suoi pungenti appunti al microfono, le sue esortazioni a rincorrere i valori veterani che ne hanno ispirato sempre l’impegno, la caparbia difesa di principi che erano in lui radicati. Uno sguardo allo sport che aveva perso la matrice che più amava, quella del sano agonismo, del rispetto; un altro ai giovani, al mondo della scuola, che per lui rappresentava il futuro se ben gestito. I capelli bianchi li portava con fierezza, il simbolo di una saggezza venata d’ironia, da un pizzico di sarcasmo che gli scorreva nelle vene come DNA della sua terra. Eppure Giovanni era sorprendentemente giovane nel rincorrere le idee, le ipotesi di lavoro, la capacità di coinvolgere gli altri. Doti che ne hanno fatto un ottimo Delegato Regionale del quale l’UNVS rimpiangerà a lungo la dedizione e la figura”.

I funerali si svolgeranno mercoledì 8 luglio alle ore 11 nella chiesa di San Rocco a Ravenna.