Faenza, addio a Ermete Montevecchi: storico benzinaio e colonna di Confesercenti

Confesercenti piange la scomparsa di Ermete Montevecchi, storico gestore di carburanti e figura di riferimento del sindacato FAIB, spentosi all’età di 88 anni. La sua avventura professionale era iniziata nel lontano 1967 con l’apertura dell’impianto a marchio FINA in viale Marconi a Faenza, una realtà che oggi prosegue grazie al figlio Massimo con le insegne IP. Nel corso dei decenni Montevecchi ha vissuto in prima persona le profonde trasformazioni del settore, affrontando con determinazione le sfide poste dalle compagnie petrolifere, dall’arrivo della grande distribuzione e dalle pompe bianche. Sempre in prima linea nelle battaglie a tutela dei benzinai, ha ricoperto ruoli di rilievo nell’Assemblea Provinciale e nel Collegio di Garanzia di Confesercenti Ravenna. L’associazione si stringe con affetto alla famiglia, ricordandone non solo la grande competenza e l’energia profusa nelle attività sindacali, ma anche la straordinaria gentilezza che lo ha sempre contraddistinto.