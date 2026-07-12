Faenza accoglie Mons. Michele Morandi: è il giorno del nuovo Vescovo FOTOGALLERY

È iniziata ufficialmente nel pomeriggio di oggi la giornata storica per la diocesi di Faenza-Modigliana. Il programma si è aperto alle ore 16:00 nella sala del Consiglio comunale, dove il nuovo pastore Mons. Michele Morandi ha ricevuto il saluto delle autorità cittadine.

Subito dopo l’incontro in Municipio, un corteo accompagnato dai gonfaloni dei Comuni e dai Rioni della città accompagnerà il nuovo Vescovo verso la Cattedrale di San Pietro Apostolo. Qui, alle ore 17:00, avrà inizio la solenne celebrazione eucaristica con il suggestivo rito dell’ordinazione episcopale e l’inizio ufficiale del suo ministero, per una durata prevista di circa due ore. Al termine della messa, l’intera cittadinanza e i fedeli si ritroveranno infine presso gli spazi del complesso di Faventia Sales per un momento di condivisione e un rinfresco festivo. (fotogallery MMPH)