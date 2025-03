FAENZA. Faenza accoglie due gruppi di studenti francesi per esperienze di scambio linguistico e culturale. Dal 10 al 14 marzo, l’Istituto Comprensivo San Rocco ospita, nell’ambito del programma Erasmus+, 21 studenti quindicenni della scuola francese “Mozart” di Anet, mentre in questi giorni, 41 studenti del Liceo “Cassin” della cittadina, sempre d’oltralpe, di Tarare sono ospiti del Liceo Linguistico di Faenza.

Entrambi i gruppi sono accolti dalle famiglie degli studenti faentini, vivendo un’esperienza di immersione totale nella vita e nelle tradizioni locali. Il programma è ricco di attività culturali e didattiche, con un focus particolare sulla storia e sull’arte.

Gli studenti di Anet stanno esplorando il patrimonio storico-artistico di Faenza, con visite al Museo Internazionale delle Ceramiche (MIC), per un laboratorio pratico, a Palazzo Milzetti e al Rione Giallo. Non mancheranno escursioni a Firenze, con la Galleria degli Uffizi, e a Bologna. «È sempre un piacere accogliere studenti “in scambio” delle scuole medie -ha detto l’assessora Martina Laghi- che mostrano grande curiosità verso la storia e la cultura della nostra città. In questo caso, gli studenti hanno espresso interesse per la storia di Faenza, il Palio e le rievocazioni storiche. Questi scambi sono un arricchimento culturale e un’opportunità per nuove amicizie. Un ringraziamento alla scuola San Rocco per l’impegno nell’organizzare un’esperienza positiva e intensa per gli studenti in visita».

I ragazzi di Tarare, invece, si immergeranno nell’atmosfera faentina, visitando il MIC, il Duomo di Faenza, Palazzo Milzetti, il Museo Carlo Zauli, e passeggiando per il centro storico. Entrambi i gruppi hanno incontrato l’amministrazione comunale, che ha dato loro un caloroso benvenuto. «È stato un piacere e un’emozione accogliere gli studenti del liceo francese» ha sottolineato l’assessore Davide Agresti. «Questo incontro -ha continuato- rafforza il senso di comunità europea e di relazioni positive tra i popoli, soprattutto in un periodo di tensioni internazionali. La curiosità e l’apertura degli studenti e delle loro famiglie dimostrano l’importanza della diplomazia tra comunità. Un ringraziamento speciale ai ragazzi per il loro impegno in questa settimana ricca di significato, e ai loro insegnanti per la passione e la competenza con cui rendono possibile questa esperienza».

Le attività scolastiche includeranno lezioni di lingua italiana, gare di matematica, attività sportive e giochi linguistici, offrendo agli studenti francesi un’esperienza di apprendimento interattiva e coinvolgente.