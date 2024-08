Faenza, a Oriolo dei Fichi musica dal vivo, degustazioni e osservazioni delle stelle

Puntuale come ogni anno, nelle serate di oggi e domani si rinnoverà la magia di “Calici sotto la Torre”, evento dedicato ai migliori vini del territorio faentino in compagnia dei vignaioli di Oriolo dei Fichi. Nel parco della Torre di Oriolo, dalle ore 19 fino a mezzanotte, la musica dal vivo e i sapori autentici della Romagna saranno protagonisti di due serate ricche di fascino e gusto.

Il Romagna Doc Centesimino di Oriolo, il Famoso, l’Albana, il Sangiovese e gli altri vini romagnoli che nei colli faentini assumono sfumature e profumi particolarmente seducenti saranno raccontati direttamente dai vignaioli presenti con i loro banchi di assaggio. Nel corso della serata sarà possibile provare golosi abbinamenti con i cibi locali proposti da produttori di antichi grani, succhi, olio e mieli o con i piatti tipici proposti dal chiosco con ristorazione: tra le proposte pasta, piadina, affettati, arrosticini, dolci, bicchieri di frutta e non solo.

Grazie alla collaborazione con il Gruppo Astrofili Antares-Romagna dal parco panoramico di Oriolo si potranno osservare le stelle, cercandone una cadente per esprimere un desiderio. Mentre chi è in cerca di un’emozione da ricordare potrà visitare l’antica torre di Oriolo al chiaro di luna.

A rendere ancora più magiche le due serate sarà la presenza de “I Rapaci di Eddy”, che faranno conoscere ai presenti l’arte della falconeria, il rispetto della natura e cosa significa la corretta detenzione di un rapace attraverso esibizioni di tre falconieri in vesti celtiche.

Sul fronte musicale stasera la Birichina Band porterà in scena le hit del beat italiano anni ‘60 e rock ‘n’ roll, omaggiando icone come Rita Pavone e Celentano. Mentre domani i Mystic Doll accenderanno l’atmosfera con il loro rock pop anni 90-2000 fino ai giorni nostri, rivisitando celebri arrangiamenti musicali in chiave alternativa.

“Calici sotto la torre” è un evento organizzato dall’Associazione Torre di Oriolo. In caso di maltempo in una delle serate l’evento sarà recuperato domenica 11 agosto.