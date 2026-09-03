Faenza, a 41 anni non ha mai avuto la patente e va in giro con una falsa: rischia oltre 30mila euro di multa

Il Comando della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha denunciato un automobilista sorpreso a circolare con la patente contraffatta. Nel tardo pomeriggio di giovedì 24 agosto, durante gli agenti del Comando di via Baliatico hanno dato l’alt a un’utilitaria condotta da un 41enne residente a Faenza. Alla richiesta dei documenti, l’uomo ha esibito una patente di guida apparentemente regolare. A far scattare gli approfondimenti sono state alcune anomalie del documento. Le verifiche hanno confermato che il documento non risultava negli archivi della Motorizzazione e l’uomo è risultato non aver mai conseguito la patente. Accompagnato al Comando per le formalità, l’uomo è stato denunciato per il reato di falsità materiale e rischia una condanna da sei mesi a tre anni, oltre alla sanzione amministrativa che va da un minimo di 5.100 euro a un massimo di 30.599 euro. Il documento verosimilmente falso è stato sottoposto a sequestro, mentre l’automobile è stata sottoposta al fermo amministrativo per tre mesi.