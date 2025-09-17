Faenza, a 23 anni Francesco rompe gli schemi con la sua azienda agricola: “Pesche e nettarine a ottobre, ecco la nuova via”

Faenza
Francesco Neri vivaista del Faentino che affianca il padre Daniele insieme al fratello Federico nella gestione dell’azienda
Un’azienda di famiglia che sta cercando di scardinare vecchi schemi e abitudini. La “Daniele Neri Vivai” da diversi anni porta avanti un miglioramento varietale al fine di avere ottime pesche e nettarine anche nel mese di settembre fino ad ottobre. «Perché la produzione di pesche e nettarine dovrebbe concludersi a fine agosto o ai primi di settembre?» si chiede Francesco Neri, 23enne che da qualche anno affianca il padre Daniele insieme a suo fratello Federico nell’azienda vivaistica e di produzione di pesche e nettarine.

«Nei giorni scorsi abbiamo raccolto la nettarina Romagna Mia, frutti a pasta bianca con colore rosso nella parte centrale della polpa. La qualità si presenta ottima, così come il calibro: Romagna Mia, come tutta questa serie di pesche e nettarine, si caratterizza per il calibro importante. Ovviamente occorre un’accorta gestione di potatura e diradamento. Avere in produzione pesche e nettarine a settembre - aggiunge Neri - apre scenari nuovi. Io sono convinto che la frutta buona da mangiare abbia sempre spazio. Siamo noi produttori che spesso non coltiviamo più pensando a chi poi deve mangiare. Quando invece c’è la piacevolezza al palato, i prezzi sono alti, con produzione lorda vendibile molto interessante».

La campagna delle pesche e nettarine è stata positiva. «A breve cominceremo la raccolta di Romagna Late. Inoltre, abbiamo in prova diverse selezioni che andranno a completare il calendario nel periodo medio e tardivo. La qualità si fa in campo e, commercialmente, non si possono proporre ai consumatori pesche o nettarine senza sapore e identità - precisa Daniele Neri -. La gente è stanca di frutta bella da vedere, ma discutibile dal punto di vista organolettico. È ora che qualcuno se ne renda conto: serve una vera inversione di rotta sia per le varietà, sia nei metodi di impianto e coltivazione».

