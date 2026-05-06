Faenza, a 16 anni compra una bottiglia di vodka: multati il titolare del negozio e i genitori del ragazzo

Vende una bottiglia di vodka a un 16enne, nei guai il titolare di un esercizio di Faenza. Nel tardo pomeriggio del primo maggio, gli agenti della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, appostati nei pressi di un esercizio di vicinato etnico in corso Baccarini, hanno notato un ragazzino uscire con una bottiglia di vodka tra le mani, successivamente ceduta a un altro che lo attendeva nelle vicinanze. Scattato il controllo, è stato accertato che l’acquirente era un 16enne faentino e che anche il ragazzo al quale la bottiglia era stata consegnata era un suo coetaneo. L’operazione ha portato alla sanzione del titolare dell’attività commerciale, a cui è stata contestata una sanzione di 333,33 euro per la vendita di alcolici a un minore. La normativa prevede inoltre che, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione raddoppi a 666,67 euro, con l’aggiunta della sospensione della licenza per un periodo variabile tra i 15 giorni e i tre mesi. A chi esercita la responsabilità genitoriale del sedicenne che ha materialmente effettuato l’acquisto è stata inflitta una sanzione di 200 euro per la successiva cessione della bevanda.