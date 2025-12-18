Faenza, 60 posti auto nell’area di viale delle Ceramiche

L’amministrazione comunale di Faenza ha approvato il progetto di riqualificazione dell’area di viale delle Ceramiche, corrispondente all’ex stazione delle corriere. L’intervento, dal valore complessivo di 200mila euro, rientra nel programma di ripristino e miglioramento della viabilità. Secondo il progetto, l’area, oggi in parte asfaltata e in parte pavimentata in porfido, sarà risistemata attraverso la bonifica delle superfici con il rifacimento del manto stradale e la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale. Sono inoltre previsti la sostituzione dei cordoli per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il ripristino delle caditoie per il corretto deflusso delle acque meteoriche e la riqualificazione del tratto di viabilità secondaria a servizio dell’area.

Al termine dei lavori, previsti entro la primavera 2026, la zona metterà a disposizione complessivamente una sessantina di posti auto (il numero esatto verrà definito nell’ambito del progetto definitivo due dei quali riservati ai mezzi al servizio di persone con disabilità e uno destinato alle operazioni di carico e scarico.

Il nuovo riassetto sarà propedeutico alla valorizzazione urbanistica dell’area, strettamente connessa al trasferimento del distaccamento dei vigili del fuoco nella nuova sede nella zona di via Piero della Francesca. Una volta completato quello spostamento, previsto per la primavera/estate 2027, sarà infatti possibile mettere a disposizione ulteriori spazi destinabili a parcheggio, offrendo decine di nuovi posti auto in pieno centro.