Faenza, 30 nuove assunzioni al superstore Conad La Filanda

FAENZA. Quindicesimo compleanno per il superstore Conad La Filanda di Faenza. Domani, sabato 12 settembre, dopo i lavori di ammodernamento, il negozio riaprirà al pubblico con un look completamente rinnovato. Il taglio del nastro è previsto alle 8,30, subito prima dell’apertura al pubblico che avverrà alle 9.

Saranno presenti il Sindaco di Faenza, Massimo Isola, l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad, Luca Panzavolta, e il presidente di CIA-Conad, Maurizio Pelliconi, qui anche nella veste di socio Conad titolare. Pelliconi, infatti, è uno dei soci della Filanda Distribuzione snc che gestisce il negozio, insieme a Giancarlo Conti, Anna Montanari, Federica Malavolti, Stefano Testa e Debora Ancarani. Durante la breve cerimonia, il sacerdote don Verdiano Foschini impartirà la benedizione ai presenti.

Sono trenta le nuove assunzioni, che portano a 192 il numero delle persone impiegate nel punto vendita di via della Costituzione 28, nel contesto dello shopping center La Filanda.

«Tanti i punti di forza che attendono i clienti», spiega Cia-Conad in un comunicato, «dal banco carni servito con lavorazione tradizionale in osso alla pasticceria prodotta internamente, dalla cucina che offre un mondo di specialità gastronomiche al nuovo reparto di specialità orientali in collaborazione con “Natura Sushi”. Nuove anche le casse automatiche “speedy spesa”, che si aggiungono alle numerose modalità di pagamento disponibili. Nei 3.300 metri quadri di superficie di vendita spicca la tradizionale attenzione ai prodotti freschi e freschissimi del territorio, come quelli del percorso “Siamo Romagna” che valorizza i fornitori locali. La struttura ospita anche la pescheria servita al banco, la cantina e un fornito banco panetteria. Completano l’assortimento la variegata proposta dei prodotti a marchio Conad e le corsie a tema per dolci, caffè, pet food e biologico. Il superstore non esaurisce l’offerta a marchio Conad all’interno della galleria commerciale. A pochi metri di distanza i clienti trovano parafarmacia, bar ristorante “Con Sapore” e distributore di carburante».

Invariati gli orari di apertura, che vanno dal lunedì al sabato, dalle 7,30 alle 20,30; la domenica dalle 8,30 alle 19,30.

«In questi primi quindici anni - commenta l’ad di CIA-Conad, Luca Panzavolta - il Conad La Filanda ha stabilito un legame profondo con il territorio e la sua comunità, diventando un punto di riferimento per la spesa grazie alla qualità dei prodotti e del servizio, alla convenienza dell’offerta e alla riconosciuta professionalità dei soci che lo gestiscono. La presenza del punto vendita nel territorio affonda però le proprie radici ben più lontano nel tempo, è presente a Faenza dal 1991 e in oltre tre decenni ha consolidato un forte legame con la comunità locale. L’intervento realizzato oggi testimonia la volontà di continuare a investire su questa relazione, attraverso un negozio più ampio, moderno, funzionale e in grado di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori. Ora riapre con un’offerta ancora più ricca, che introduce servizi di ultima generazione e conferma il nostro impegno quotidiano per la crescita della comunità e la qualità della vita sul territorio».

«Festeggiare il compleanno del superstore Conad e dello shopping center La Filanda - dice Maurizio Pelliconi, presidente di CIA-Conad - è un motivo di straordinario orgoglio per tutti noi soci. Ogni dettaglio è stato pensato per offrire ai nostri clienti un’esperienza di spesa moderna, comoda e di alta qualità. Siamo cresciuti insieme alla comunità di Faenza, di cui ci sentiamo parte integrante, e vogliamo continuare a puntare sul futuro, con un investimento che porta un’esperienza di spesa in linea con le ultime tendenze, sempre più convenienza e, non ultimo, un importante riscontro dal punto di vista occupazionale. Aspettiamo tutta la cittadinanza sabato mattina per il taglio del nastro e nel pomeriggio per festeggiare insieme».