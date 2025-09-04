Faenza, 150 biciclette per il nuovo bike sharing

Il noleggio a flusso libero (o “free-flow”) è un sistema “self-service” che permette al pubblico di usare una flotta di biciclette distribuita all’interno di un’area delimitata (colorata in giallo) e successivamente di restituire le stesse anche in posizioni diverse, lasciando disponibili i mezzi per i successivi utilizzatori. Il parcheggio sarà in modalità “free flow” su tutto il territorio, ad eccezione di alcune aree dedicate che per maggiore visibilità avranno la segnaletica sia orizzontale che verticale e in cui l’utente, riconsegnando il mezzo, riceverà uno sconto di 0.30 € a chiusura corsa. Le bici lasciate dagli utenti fuori da questi spazi verranno recuperate dalla stessa RideMovi e riportate negli stalli.Per usare le bici, comprese quelle elettriche, è necessario scaricare l’applicazione RideMovi da Play Store o App Store e seguire le istruzioni date dall’applicazione sia ad apertura che chiusura corsa. Ogni bici è dotata di un Qr code che l’utente, una volta aperta la app, deve inquadrare per procedere allo sblocco del mezzo.