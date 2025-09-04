Faenza, 150 biciclette per il nuovo bike sharing

Una nuova stagione per la mobilità sostenibile della città di Faenza. Da giovedì 4 settembre, infatti, sono attive sul territorio circa 150 nuove biciclette del bike sharing comunale, delle quali 100 sono e-bike a pedalata assistita. Il servizio, per il quale il Comune ha investito 79 mila euro, è fornito da RideMovi, azienda leader nel settore della mobilità sostenibile già presente nelle principali città italiane ed europee. Attraverso l’uso di un’app semplice e intuitiva, gli utenti potranno “sbloccare” la bici, utilizzarla e parcheggiarla anche in luoghi diversi da quelli in cui sono state prelevate.

Il nuovo bike sharing sostituirà progressivamente il servizio ‘C’entro in bici’, attivo a Faenza dal 2003 e curato da Movs, che ha garantito negli anni passati ai cittadini di usufruire delle bici pubbliche per le proprie esigenze di mobilità.

Con RideMovi si punta a superare le criticità emerse nel corso del tempo legate alla rigidità delle postazioni fisse, all’obsolescenza del sistema di utilizzo e alla scarsa usabilità delle biciclette, pesanti e poco maneggevoli. Entro fine settembre tutte le vecchie postazioni di “C’entro in bici” saranno completamente rimosse mentre saranno installate in punti strategici della città le nuove aree dedicate al servizio di bike sharing.