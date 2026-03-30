Faentino lontano e sotto la Torre: ecco i due premiati

FAENZA. Il Comitato per la Giornata del Faentino Lontano ha individuato le personalità proposte per le onorificenze di ‘Faentino Lontano’ e ‘Faentino sotto la Torre’ 2025; le designazioni sono state successivamente ratificate dalla Giunta comunale con apposita delibera.

Per il titolo di ‘Faentino Lontano’ il Comitato ha optato per il dottor Mario Mazzotti, nato a Faenza nel 1963 e oggi residente a Bologna, dove vive con la famiglia. Laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti all’Università di Bologna, ha conseguito le specializzazioni in Malattie dell’Apparato Respiratorio e in Medicina Legale. Entrato nella Polizia di Stato nel 1993 come funzionario medico, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nelle questure di Rovigo, Bologna e Milano. Dal 2021 è Consigliere ministeriale e attualmente dirige l’Ufficio di

Coordinamento Sanitario per Lombardia ed Emilia-Romagna. Nel novembre 2024 è stato nominato Dirigente Generale Medico, uno dei due soli incarichi di questo livello a livello nazionale, con il compito di sviluppare centri clinici e diagnostici a supporto del personale della Polizia di Stato.

Il riconoscimento di ‘Faentino sotto la Torre’ sarà invece conferito a Paola Tambini Roi, figura storica della vita culturale e sociale faentina. Nata nel 1934, laureata in Lingue e Letterature Straniere, ha svolto a lungo l’attività di insegnante di inglese e francese in diversi istituti del territorio. Accanto alla professione, ha dedicato un impegno costante al volontariato e all’associazionismo, contribuendo alla nascita e allo sviluppo di importanti realtà cittadine, tra cui la sezione faentina del Centro di Aiuto alla Vita e l’AVULSS. È stata inoltre tra i promotori, nel 1986, della Libera Università per Adulti di Faenza, divenuta negli anni un punto di riferimento per la formazione culturale diffusa. Guida appassionata al Museo Internazionale delle Ceramiche e attiva in numerose associazioni, rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per la comunità, per l’impegno, la memoria e la dedizione dimostrati nel corso della sua vita.

L’onorificenza del ‘Faentino Lontano’ è un riconoscimento istituito dal Comune di Faenza a partire dal 1959 per rendere omaggio a figure che si sono distinte nel lavoro o nel sociale, in città o fuori dai confini comunali, contribuendo a dare lustro al nome di Faenza. Dal 1991 a questo premio si affianca il ‘Faentino sotto la Torre’, dedicato invece a chi è rimasto a vivere e lavorare in città. Il nome richiama la Torre dell’Orologio, simbolo del centro storico, e riconosce l’impegno di chi contribuisce alla crescita della comunità locale attraverso il proprio lavoro o l'attività sociale.

La cerimonia per la consegna dei premi è in programma, come da tradizione, per la mattina di domenica 28 giugno al Teatro Masini di Faenza, giornata durante la quale si svolgerà anche la

giostra del Niballo Palio di Faenza.