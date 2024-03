Il ‘Comitato per la Giornata del Faentino Lontano’ ha ufficialmente individuato le personalità alla quali verranno assegnate le onorificenze del ‘Faentino lontano’ e del ‘Faentino sotto la Torre’ 2024. Quest’anno i riconoscimenti andranno a Gian Battista Savini, alla memoria, e a Monica Ferrini. La cerimonia per la consegna dei premi è prevista per la mattina di domenica 23 giugno al Teatro Masini di Faenza.

Gian Battista Savini (Faentino Lontano)

Manager, laureato nel 1962 in Chimica Industriale presso l’Università di Bologna e, successivamente, nel 2003 in Musicologia al D.A.M.S, sempre presso l’Università di Bologna. Fra corsi di aggiornamento da lui frequentati, compaiono “Il vantaggio competitivo” (Porter – Harward Bsn. School, Boston), “La matrice prodotto - merato” (Asnshoff Standford Institute, Birmighan), “Organizzazione e strategia” (Davis – Columbia University, New York), “Diagnosi finanziaria” (Hawawini – INSEAD, Paris) e “Tecniche di comunicazione” (Goldmann – Goldmann Institute, Geneve). Nel 1963 inizia a lavorare presso a Montecatini-DiPi/R&D come ricercatore (protezione anticorrosione automobili), dove diventerà Responsabile Assistenza Tecnica per Ind. Auto. e, successivamente, Capo Sviluppo e Assistenza Tecnica settore industria presso la MontEdison – Duco Spa. Ricopre il primo incarico dirigenziale nel 1967 presso la MaxMeyer Spa, come Dirigente Div. Industria (R&S, Marketing, Vendite), dove negli anni arriverà a ricoprire il ruolo di Direttore Generale, di Amministratore delegato (prima della Duco Spa, poi della MaxMeyer-DucoSpa, e della holding chimica MaxFin SpA) e di Presidente (prima della MaxMeyer-Duco Spa, poi di MaxMeyer France, Iberica e U.K.), entrando anche a far parte del CdA aziendale. Tra gli anni ’80 e ’90 ricopre incarichi dirigenziali presso diverse aziende: dal 1985 al 1990 è presidente della Veneziani SpA e vicepresidente della Nippon Max Paint (Tokyo). Dal 1987 al 1990 è vicepresidente della De Beer Inc. Amsterdam (NL), dal 1988 al 1993 è presidente della Boston Spa (adesivi e sigillanti) e dal 1989 al 1990 è vicepresidente della Corti Srl (Vernici per edilizia).

Dal 1990 al 1993 è vicepresidente della società quotata Fidenza Vetraria SpA. Dal 1990 al 1994 è amministratore delegato e direttore generale della holding quotata Partecipazioni SpA. Dal 1991 al 1994 è vicepresidente della Sediver S.A. (F), della Sediver Inc USA e della Holophane S.A. – France. Dal 1992 al 1994 invece è vicepresidente e amministratore delegato della Santa Valeria SpA (Borsa Milano), della Buffetti SpA e della Betram Yacht Inc (Miami, USA). Durante la sua carriera professionale ha, inoltre, collaborato con Federchimica come Membro della Giunta Nazionale, come Membro del Consiglio Direttivo del Settore Pitture-Inchiostri e come Presidente Gruppo Casa-Edilizia nello stesso settore. Infine, è stato Membro del Board of Directors presso il C.E.P.E. Bruxelles (Comité Européen Peintures et Encres). Tra le sue attività extra professionali, è stato Membro del Consiglio di Amministrazione (1986-90) della AS.LI.CO (Associazione Lirica e Concertistica Italiana, MI), Socio Fondatore e Vicepresidente dell’Associazione “Orchestra da camera Stradivari” (Milano, 1988), Socio fondatore e Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Milano per la Scala (1992-95). Dal 1994 si è dedicato alla ricerca, restauro e conservazione di registrazione storiche “live” di grandi interpreti. In relazione a dette ricerche ha pubblicato, come Producer discografico, rare esecuzioni di artisti quali: Arturo Benedetti Michelangeli, Sergiu Calidibache e Leyla Gencer. Dal conseguimento della laurea in musicologia è stato contestualmente impegnato nella ricerca, catalogazione e archiviazione di documenti connessi all’iter e all’evoluzione attraverso i secoli della prassi esecutiva del melodramma con l’ambizioso obiettivo di costituire i presupposti per consentire, nel tempo, la redazione della “Storia critica dell’interpretazione del melodramma”, tuttora inesistente. Ha inoltre collaborato con l’associazione culturale e rivista Il Saggiatore musicale presso il Dipartimento di musica e spettacolo dell’Università degli studi di Bologna. Per anni ha partecipato a convegni e tiene conferenze connesse alle tematiche sopra elencate presso diverse associazioni e istituzioni.

Monica Ferrini (Faentino sotto la torre) Figlia d'arte di papà Carlo, musicista e letterato, autore di moltissimi libri riguardanti Faenza, Monica Ferrini ha iniziato giovanissima gli studi musicali presso la Scuola di Musica “G. Sarti” e, dopo aver conseguito il Diploma Magistrale presso l’Istituto Santa Umiltà, ha portato brillantemente a compimento il percorso intrapreso, conseguendo il Diploma di Pianoforte presso il Conservatorio di Rovigo e il Diploma di Didattica della Musica presso il Conservatorio di Bologna. Pur continuando a studiare e a perfezionarsi in Pianoforte e in Direzione Corale con diversi Maestri, ha iniziato a lavorare in diverse scuole musicali del territorio: Imola, Cesena, Russi. Dal 2000, è entrata a far parte del corpo docente della Scuola di Musica “G. Sarti”, coprendo il ruolo di Pianista Collaboratore nella Classe di Canto Lirico e di insegnante di Teoria e Solfeggio. Negli anni a seguire, si è dedicata sempre più assiduamente al mondo della lirica, perfezionandosi come Maestro Collaboratore e svolgendo un’intensa attività concertistica. Parallelamente, ha portato avanti l'attività didattica soprattutto nelle Scuole Medie a Indirizzo Musicale, come docente di Pianoforte. Nel 2007, casualmente, un piccolo gruppo di allievi adulti della Scuola di Musica, debutta, sotto la guida di Monica Ferrini, in un saggio di fine anno con alcuni brani tratti da opere liriche. In quell’occasione, il gruppo corale viene notato e invitato a prendere parte a una rappresentazione della Traviata di Giuseppe Verdi, organizzata dall’Associazione Lirica Pia Tassinari presso il Teatro Masini di Faenza. Da questa prima esperienza, nasce una collaborazione intensissima, che porta Monica Ferrini a diventare per 9 anni Direttore Artistico dell’associazione.

In questo periodo si sviluppa la produzione di un'infinità di opere, capolavori di Verdi (Traviata, Trovatore, Rigoletto), Puccini (Bohème, Tosca), Donizetti (Lucia di Lammermoor, Elisir d'amore), Mascagni (Cavalleria Rusticana), spettacoli di alta qualità che vengono presentate a Teatro Masini con cadenza regolare e vedono Monica Ferrini nel ruolo di Maestro del Coro, Direttore d'orchestra e Pianista accompagnatore. Nel 2015 a seguito dello scioglimento del Consiglio Direttivo, l’associazione modifica il proprio nome e nasce così l'Associazione Lirica Manfreda, di cui, dopo breve tempo, Monica Ferrini assume la presidenza e ne promuove la crescita fuori dal perimetro locale accompagnando, in Italia e all'estero, produzioni musicali di rilievo, anche grazie al coinvolgendo di realtà locali come la storica Filodrammatica Bertòn di Faenza. Con l'intenzione di divulgare a largo raggio la cultura dell'opera lirica e contribuire a diffondere la conoscenza della nostra magnifica città si sviluppa “L'opera per tutti”, un progetto che vede il coinvolgimento di persone di qualunque età sia come diretti esecutori: coro adulti e coro di voci bianche, che come fruitori: spettacoli con guide all'ascolto e rappresentazioni sceniche destinate a rendere l'opera lirica comprensibile anche ai più giovani e inesperti.