Evade dai domiciliari e forza posto di blocco con un’auto rubata: 37enne arrestato dai carabinieri a Casola Valsenio. Sparati anche due colpi di pistola

Arrestato dai carabinieri il 37enne di origini albanesi che ha seminato il panico ieri a Baffadi, frazione di Casola Valsenio. L’uomo era evaso lo scorso 7 novembre da una struttura imolese, dove si trovava ai domiciliari per una precedente vicenda di maltrattamenti in famiglia. Nel corso della fuga il 37enne ha forzato un posto di blocco della polizia locale, scagliandosi con l’auto (una Toyota rubata) contro due agenti: una di loro ha esploso due colpi con la pistola allo scopo di dissuaderlo dal proseguire la fuga, ma l’uomo - seppure disorientato in un primo momento - ha continuato la propria folle corsa. La vettura è stata ritrovata poco dopo, ribaltata, fuori strada. Il 37enne è stato invece intercettato alcune ore dopo dai carabinieri mentre, scalzo e coperto di fango, camminava sul ciglio della carreggiata. Anche in questi caso ha tentato di resistere ai militari, che però lo hanno bloccato puntandogli contro il taser e arrestandolo. Ora l’uomo si trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida: deve rispondere di tentato omicidio, evasione, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento