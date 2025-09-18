Elezioni 2026 a Faenza, Padovani esce allo scoperto: «Pronto a candidarmi sindaco»

«Sono pronto a candidarmi alle amministrative del 2026»: Gabriele Padovani di Area Liberale è il primo ad uscire allo scoperto annunciando la corsa al municipio che entrerà nel vivo il prossimo anno. Un secondo tentativo dopo quello che nel 2015 lo vide portare al ballottaggio Giovanni Malpezzi, uscito vincente dalle urne per qualche centinaio di voti. E, sulla base di quell’esperienza, Padovani questa volta conta di portare a casa il colpo grosso: «Il migliore risultato elettorale per il centrodestra faentino l’ho fatto io, e correndo da solo - sottolinea -. E quindi non è obbligatorio stare tutti insieme. Non c’è una formula che porti al successo automatico: io sarà contro Massimo Isola e il Partito democratico: se non supereranno il 50% dei voti più uno al primo turno, perderanno».