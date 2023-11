“E poi... dopo Matrimonio a prima vista” su Real Time con la faentina Sonia in gara

Mercoledì 8 novembre alle 21.20 in prima tv su Real Time arriva lo speciale “E Poi..” di “Matrimonio a prima vista Italia”, che svela cosa è accaduto tra le coppie dopo la scelta finale a telecamere spente. L’esperimento sociale più eccentrico della tv prodotto da NonPanic Banijay per Warner Bros. Discovery è alle battute finali: Alberto e la faentina Sonia, Juanchi e Gianna e Alessandro e Valentina comunicheranno ai tre esperti se sono ancora insieme, se sono rimasti in contatto e cosa è accaduto una volta terminato l’esperimento.

Lontano dalle telecamere cosa sarà successo? Il tempo avrà aiutato le tre coppie o meno? Cosa ne sarà stato dei propositi, delle promesse e delle scelte prese?

I protagonisti incontreranno ancora una volta il team di esperti composto da Nada Loffredi, sessuologa, il sociologo Mario Abis e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione, ai quali racconteranno le loro emozioni, i loro dubbi, le conferme, le novità...

Lo speciale “E Poi...” è già disponibile in anteprima su discovery+.