E’ morto don Sante, che faceva suonare le campane ad ogni vittoria di Capirossi

Uomo stimato dai credenti, ma era un riferimento saldo per tutto il mondo laico. Anche per quella sua capacità di essere in sintonia con le emozioni vissute dalla comunità, e farsi interprete delle questioni sentite dai cittadini oltre che dai fedeli. E’ morto don Sante Orsani, arciprete della parrocchia della Costa di Borgo Rivola e amministratore dell’Abbazia di Valsenio, deceduto oggi all’età di 90 anni all’ospedale di Imola. Tutta Italia lo conobbe quando era il sacerdote che suonava le campane a festa per ogni vittoria del suo concittadino Loris Capirossi. Per oltre 50 anni è stato prete nella medesima parrocchia, la stessa dove si svolgeranno i funerali giovedì mattina alle 9.30. Nella stessa chiesa di Borgo Rivola, inoltre, mercoledì sera alle 20.30 è prevista la recita del rosario.