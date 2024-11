Dolci e vini romagnoli alla Torre di Oriolo a Faenza: sabato degustazione con incasso devoluto agli alluvionati

“Dulcis in fundo” per il cartellone di eventi e incontri “Sulla buona Strada” organizzato dalla Strada del Sangiovese durante il 2024 allo scopro di unire i vini e i prodotti tipici del territorio ai tesori artistici, culturali e naturalistici romagnoli.

La ventitreesima e ultima tappa è in programma sabato 9 novembre, alle ore 17, alla Torre di Oriolo di Faenza (via dei Sabbioni) con l’incontro “Dolci matrimoni romagnoli”. I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta dei dolci tradizionali della Romagna: tre di questi saranno proposti in degustazione accompagnati da altrettanti vini passiti del territorio per scoprire gli abbinamenti migliori a fine pasto. Il contributo di partecipazione, totalmente destinato alle popolazioni colpite dalla recente alluvione, è di 15 euro.

Posti limitati, info e prenotazioni: tel. 338 1274770

L’evento si inserisce all’interno della rassegna “Grani e melograni” che durante il week-end proporrà numerosi incontri e appuntamenti dedicati alle tradizioni e ai sapori della Romagna contadina in autunno.