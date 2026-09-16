Degustazioni itineranti a Oriolo dei Fichi con il Trat-Tour

Vivere la vendemmia da protagonisti, respirando i profumi dei grappoli maturi e degustando i vini insieme ai vignaioli, passando di cantina in cantina: tutto questo è il “Trat-Tour Oriolo in vigna” per cui è partito il conto alla rovescia. L’evento enoturistico più atteso della Romagna si terrà nei week-end del 19-20 e del 26-27 settembre.

Il punto di ritrovo sarà la Torre di Oriolo con il suo ampio parcheggio: da qui il sabato dalle ore 12 alle 19 e la domenica dalle ore 10 alle 19 si potrà partire a piedi, in bicicletta o a bordo di un trenino per andare a visitare sei cantine del territorio: Poderi del Nazareno, Leone Conti, Spinetta, La Sabbiona, Ancarani e San Biagio Vecchio.

Per godersi il viaggio tra natura e sapori si potrà scegliere tra percorsi di varia lunghezza e facilità riportati su una cartina che verrà consegnata al momento della partenza insieme al calice per le degustazioni in cantina. I diversi itinerari passeranno su strade di campagna o all’interno di vigne cariche di grappoli maturi, consentendo una full immersion tra i colori e i profumi della vendemmia e portando i partecipanti a degustare il Centesimino di Oriolo, il Famoso, l’Albana, il Sangiovese e gli altri vini tipici di questo angolo di Romagna.

I trenini faranno la spola tra le cantine per tutta la durata dell’evento e faranno tappa anche alla Torre di Oriolo per il solo rientro a partire dalle ore 17. Il biglietto giornaliero del trenino (5 euro) deve essere prenotato online sul sito della Torre di Oriolo (www.torredioriolo.it) I biglietti sono disponibili in numero limitato e devono essere ritirati entro le ore 15 il sabato ed entro le ore 14 la domenica.

Chi vorrà vivere un tour speciale tra le cantine con trasporto personalizzato potrà prenotare un posto riservato su un carro panoramico trainato da un trattore (solo maggiorenni) in partenza dalla Torre di Oriolo in entrambe le giornate, vivendo così un’esperienza esclusiva durante la quale avrà la possibilità di degustare i vini di diverse cantine. Il trattore farà due partenze al mattino, alle ore 10.30 e alle 11, e due al pomeriggio, alle ore 14 e alle 14.30. I posti disponibili sono prenotabili fino a esaurimento sul sito della Torre di Oriolo (www.torredioriolo.it). Alla Torre di Oriolo i partecipanti troveranno un punto ristoro attivo sia il sabato che la domenica dalle ore 12 alle 21.30 con piatti tipici del territorio da gustare sul luogo o consumare durante il tragitto. Sono disponibili anche altri punti ristoro presso l’agriturismo La Sabbiona (335 8343313), Ca’ de Gatti (339 2848391), La Balda osteria agricola (351 4898456) e la Casetta Rio del Sol (339 8088302) per cui è invece necessaria la prenotazione.

Questo sabato inoltre dalle 19 alle 21 in programma un concerto blues con il Mud Walkers Blues Trio. Sette giorni più tardi spazio al quartetto Them Majesty.

Nel parco panoramico, per entrambi i fine settimana, saranno presenti giochi di legno per adulti e bambini.