Dal Lions Club Faenza Host 34 lettini e 113 arredi coordinati per le associazioni del territorio

Il Lions Club Faenza Host (al quale, tramite la Fondazione Lions International, è giunta un’importante donazione dell’azienda Cargo Compass spa, che si occupa di spedizioni internazionali) ha consegnato ad alcune associazioni faentine 34 lettini in faggio per bambini e 113 arredi coordinati. Il materiale è stato donato alla Caritas, al Centro di aiuto alla vita, alla Piccola Betlemme e al Patronato aiuto materno “Luisa Valentini”, tutte realtà attivissime nel territorio di Faenza.

Alla semplice cerimonia di consegna hanno partecipato, fra gli altri, Mirko Massei, dirigente della Cargo Compass ed il responsabile della filiale di Faenza Alberto Burini, l’assessore al Bilancio e Patrimonio Denise Camorani ed alcuni volontari delle associazioni. Per il Lions erano presenti il presidente del Lions Club Faenza Host Davide Aru, il presidente della Prima Circoscrizione Domenico Luciano Diversi e la presidente della Zona A Carla Bandini.

Cargo Compass ha recentemente effettuato una generosa donazione di arredamenti e lettini da bambino per un valore complessivo di 20.000 euro, con l’obiettivo di supportare le famiglie in difficoltà, in particolare quelle colpite dall’alluvione che ha devastato diverse zone dell’Emilia Romagna. Con questa donazione, Cargo Compass ha voluto esprimere la propria vicinanza e sensibilità a tematiche così delicate, soprattutto in considerazione della situazione vissuta in prima persona, dato che tre dei dodici uffici italiani si trovano proprio a Bologna, Modena e Faenza, alcuni dei luoghi gravemente colpiti dalla calamità.