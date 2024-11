Dal fango dell’alluvione al ritorno alla vittoria: i lottatori del C.A. Faenza non si arrendono mai

Non vi è altro sport al pari della lotta, simbolo di coraggio, tenacia e forza. I suoi valori sono racchiusi nel verbo stesso “lottare” per conquistare un titolo sportivo , ma anche, come nel caso del C.A. Faenza, lottare per rinascere, combattere con forza per ripartire dopo le alluvioni che per ben tre volte hanno devastato la palestra Lucchesi, nell’infelice via Cimatti.

Sui tatami di questo glorioso impianto hanno transitato campioni olimpionici che tutto il mondo riconosce: dal due volte medaglie d’oro Vincenzo “Pollicino” Maenza nella Greco-Romana (1984 e 1988) a Daigoro Timoncini, 13 volte campione italiano assoluto, presente a ben tre Olimpiadi, tanto per citare due “monumenti” di questo tempio, entrati nella memoria contemporanea di chiunque.