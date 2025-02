Stanislao, tecnico della nazionale di arrampicata sportiva, è titolare della palestra Kaizen Athletics di Faenza. Anche Andrea lavora nel settore del fitness a Forlì e fa lo stand up comedian, mente Nicolò studia Economia dell’impresa all’Università di Rimini. Per i tre ragazzi romagnoli inizia ora la fase più delicata del gioco, nella quale i partecipanti si contenderanno il montepremi finale di 99.000 euro in gettoni d’oro. Lunedì 3 marzo, alle 21.20 in diretta su Raidue, andrà in onda la quarta puntata dell’avvincente sfida che vedrà protagonisti anche i tre portacolori della nostra terra.