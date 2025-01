Coniugi inglesi costruiscono barca per abitarci e la chiamano “Brisighella”

Il paese di Brisighella sta “navigando” sull’onda della popolarità in Inghilterra. Il merito è di un’imbarcazione con il nome del paese scritto a caratteri cubitali che quando solca i canali inglesi e la vedono la gente si chiede “Brisighella? Cosa vorrà dire?”.

Non è una nave, ma nemmeno una semplice barca, bensì un’imbarcazione stretta e lunga che è impossibile non notare, adibita ad appartamento che due coniugi inglesi hanno varato nelle scorse settimane. Nel Regno Unito è infatti possibile abitare in una barca e muoversi in navigazione interna, soprattutto nella zona dell’Essex, la regione a nord ovest di Londra.

«Abbiamo varato la nostra imbarcazione da qualche settimana e abbiamo già percorso parecchie miglia – afferma Karen Ainley -: mio marito e io l’abbiamo fatta costruire di sana pianta da Swan Boat Builders, i principali costruttori di barche nel Regno Unito, specializzati in scafi sia di serie che personalizzati. Abbiamo realizzato il nostro sogno: adesso ci viviamo dentro a tempo pieno e navighiamo in continuazione nel sistema interno di canali inglesi».

Ma com’è venuta l’idea di battezzarla Brisighella, come appare sulla fiancata insieme a decori con tralci di vite e uva?

«Abbiamo vissuto per otto anni a Ferrara - spiega lady Ainley – e abbiamo visitato spesso Brisighella: era la nostra meta preferita e ce ne siamo innamorati. Così ora che abbiamo deciso di vivere in questo modo, non potevamo che dare alla barca il nome della città sulla collina che resterà per sempre nei nostri cuori. La gente ci chiede ma cosa significa Brisighella? E noi a spiegare che è un paese in Italia, meraviglioso, dove si mangia benissimo e producono un ottimo vino. Da qui il disegno dei tralci e dell’uva sulla fiancata».

Ma tornerete? «Per ora non è in programma, ci godiamo la nostra barca, ma mai dire mai». Sotto i tre colli c’è chi ha avuto modo di conoscere la coppia e quando hanno appreso la notizia sono “fioccati” i complimenti e le congratulazioni sui social per avere omaggiato il paese in questo modo così originale.

«Ora ci sarà tanta gente che in Inghilterra conoscerà Brisighella. La barca abitabile e itinerante è un ottimo spot pubblicitario, speriamo che altri inglesi incuriositi possano venire in visita». Che dire: senza chiederlo o volerlo si è aperto un canale promozionale che ha tutti i requisiti per essere efficace anche ai fini turistici. F.D.