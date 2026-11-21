brisighella

Sono stati ultimati i lavori di riparazione dopo l’evento sismico e di efficientamento energetico della scuola dell’infanzia di San Martino in Gattara. L’intervento, finanziato per un importo complessivo di 765mila euro, nell’ambito delle opere destinate alla riduzione del rischio sismico, ha riguardato il consolidamento strutturale, la riorganizzazione funzionale degli spazi e l’ammodernamento degli impianti. Sul fronte della sicurezza strutturale, il cantiere ha interessato il rinforzo delle murature in pietra e il consolidamento delle fondazioni attraverso l’inserimento di pali trivellati nelle porzioni maggiormente lesionate.

Per prevenire il ribaltamento delle pareti e migliorare la risposta sismica dell’edificio, sono stati inoltre rinforzati i solai e installati tiranti in acciaio.

Dal punto di vista architettonico e funzionale, la distribuzione interna è stata rivista con la demolizione dei precedenti servizi e della vecchia cucina. Al loro posto sono stati realizzati nuovi ambienti e servizi igienici adeguati alle normative vigenti e privi di barriere architettoniche, garantendo la piena accessibilità alle persone con disabilità.

L’opera ha incluso anche la riqualificazione energetica dell’immobile, portata a termine con la sostituzione degli infissi, la posa di un isolamento termico interno e il rifacimento delle finiture e delle pavimentazioni.

Gli impianti sono stati interamente rinnovati e l’edificio dispone ora di un sistema di riscaldamento a pavimento radiante alimentato da pompa di calore, di un nuovo impianto idrico-sanitario e di un impianto elettrico riprogettato secondo gli attuali standard di sicurezza antincendio. Al termine delle opere, il plesso scolastico si presenta adeguato alle normative di sicurezza e accessibilità, con prestazioni energetiche che portano i consumi della struttura vicino allo standard degli edifici a energia quasi zero.

«La conclusione di questo cantiere – dichiara il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli –restituisce alla comunità di San Martino in Gattara un punto di riferimento fondamentale. Per un territorio collinare e montano come il nostro, garantire una scuola di prossimità non significa soltanto offrire un servizio alle famiglie, ma contrastare lo spopolamento e mantenere vivo il tessuto sociale delle frazioni. Aver portato a termine un intervento così radicale ci permette oggi di accogliere i bambini e il personale in ambienti sicuri sotto il profilo sismico, accessibili e all’avanguardia sul piano energetico, confermando l’attenzione dell’amministrazione verso le aree più periferiche del comune».