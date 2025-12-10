Circonvallazione di Castel Bolognese, riapre via Canale

Riapre nella giornata di oggi via Canale, chiusa dallo scorso 20 ottobre per consentire l’esecuzione delle opere di fondazione e dell’elevazione della spalla lato Faenza del nuovo ponte della Circonvallazione.

I lavori della spalla lato Imola proseguiranno invece senza interferenze sulla viabilità, che continuerà a essere garantita su via Canale fino alla prossima primavera del 2026, quando sarà necessaria una breve interruzione per la posa delle travi del ponte e il completamento dell’impalcato e in seguito per la riqualificazione complessiva della via Canale.

Nel frattempo proseguono anche gli altri interventi lungo l’asse principale della Circonvallazione.

«L’Amministrazione comunale mantiene monitorato l’andamento dei lavori della Circonvallazione, il cui completamento consentirà di ridurre drasticamente e in modo definitivo il traffico sulla via Emilia» dichiarano il sindaco Luca Della Godenza e l’assessore Ignazio Belfiore.