Prende forma la nuova variante alla SS9 “via Emilia” di Castel Bolognese, per un importo complessivo di oltre 79 milioni di euro. I lavori di Anas - si legge in una nota - registrano un avanzamento del 46%. L’intervento riguarda, in particolare, la costruzione di un nuovo tracciato della lunghezza di circa 4 km intercettando la SS 9 al km 72,000, percorrendo la direttrice S.P. 47 Borello-Castelnuovo fino all’intersezione con Via Calamello, per poi voltare a destra e percorrere l’area extraurbana a nord di Castel Bolognese in direzione sud-est, oltrepassare la linea ferroviaria Castel Bolognese - Ravenna, intercettare via Casanola, per poi immettersi nuovamente sulla via Emilia al km 69,200.

I lavori comprendono la realizzazione di due ponti, un viadotto, due sottopassi stradali e sottopassi poderali.

Nel primo tratto del nuovo asse stradale, compreso tra la rotatoria con la SP47 e la rotatoria con via Casanola sono completate le lavorazioni delle opere in calcestruzzo armato (quali le opere minori costituite da tombini idraulici, scatolari faunistici, sottopassi poderali e sottopassi stradali di via Sant’Ilario e il sottopasso sulla SP10 di via Lughese), mentre sono in corso i lavori per la realizzazione del ponte Rio Fantino, del ponte via Canale e del viadotto di scavalco RFI. In via di ultimazione la realizzazione del rilevato stradale.

Nel secondo tratto, compreso tra la rotatoria via Casanola e la rotatoria della SS9 “via Emilia” sono completate le opere in calcestruzzo armato (quali le opere minori costituite da tombini e scatolari idraulici) e, sono in fase di ultimazione le attività di movimento terra per la successiva posa in opera del pacchetto stradale.

Per quanto riguarda invece la realizzazione delle rotatorie lo scorso 26 ottobre sono stati avviati i lavori di realizzazione della rotatoria di innesto con la strada statale 9, che proseguono nel rispetto del cronoprogramma; la scorsa settimana sono stati invece avviati i lavori per la realizzazione della rotatoria di connessione con la SP47.

L’apertura al traffico della Variante, considerando sia lo stato attuale di avanzamento che la produttività media che si registra in cantiere, è pertanto prevista entro i primi mesi del 2028.