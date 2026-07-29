Castel Bolognese, successo per “Civico 25”: la pizzeria inclusiva esaltata dalla guida 50 Top Pizza Italia

Civico 25 -- Il Gusto dell’Inclusione, pizzeria di Castel Bolognese fondata da Eugenio Iannella, è tra le 15 Pizzerie Eccellenti dell’Emilia-Romagna della guida 50 Top Pizza Italia 2026, presentata martedì 21 luglio al Teatro Manzoni di Milano. È l’unica insegna della provincia di Ravenna inserita nell’elenco regionale. Il locale ha aperto il 10 maggio 2025 e oggi impiega 14 giovani, di età compresa tra i 18 e 30 anni, con diverse forme di disabilità. La qualità della pizza e il valore sociale del progetto crescono insieme: è questo il senso della menzione ricevuta. «È con grande emozione che abbiamo saputo di questo riconoscimento. A poco più di un anno dall’apertura, significa molto per il nostro progetto e per tutti i ragazzi e le ragazze che ci lavorano - dichiara Eugenio Iannella, fondatore di Civico 25 - essere tra le quindici Pizzerie Eccellenti dell’Emilia-Romagna e l’unica della provincia di Ravenna è il traguardo più bello che potessimo raggiungere. È il risultato dell’impegno e della volontà di ognuno dei nostri ragazzi. Il riconoscimento va a loro e alle loro famiglie».

Al Civico 25 lavorano ragazzi con varie forme di disabilità. Grazie a Iannella e alla sua famiglia hanno trovato un impiego e un percorso di crescita personale e professionale, in un ambiente in cui nessuno è escluso. Il progetto unisce ristorazione, formazione e inserimento lavorativo. La cucina e la sala funzionano come una scuola di mestiere: turni, responsabilità, rapporto con il cliente. Il riconoscimento di 50 Top Pizza misura il risultato con lo stesso metro applicato a qualsiasi altra pizzeria italiana, senza attenuanti legate alla natura sociale dell’iniziativa.