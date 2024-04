Castel Bolognese, “Sentiero della Legalità”: omaggio a Gino Strada, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Un incontro pubblico per parlare di legalità e lotta alla mafia con i giudici del Tribunale di Ravenna. Appuntamento a sabato 20 aprile, quando alle 11 si svolgerà lungo il percorso del fiume Senio a Castel Bolognese l’edizione 2024 del Sentiero della Legalità, il progetto di promozione dei diritti e della cittadinanza attiva contro ogni forma di mafia e corruzione. Il programma di quest’anno prevede l’inaugurazione di una panchina dedicata a Gino Strada, medico e fondatore di Emergency, e di un murales che rende omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, magistrati simbolo della lotta alla mafia, realizzato dall’artista Jan Angelini. L’evento sarà aperto dal saluto dell’amministrazione comunale e dal presidente della Pro Loco di Castel Bolognese, Francesco Galeotti. A Matteo Pasi, presidente dell’Associazione Pereira Aps, sarà invece affidata la moderazione degli interventi dei Giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, Corrado Schiaretti e Andrea Galanti, i quali porteranno la propria esperienza umana e professionale in un confronto aperto al pubblico. Saranno presenti per l’occasione gli studenti e i docenti dell’Istituto Comprensivo Bassi di Castel Bolognese, ma l’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza, alle scuole e alle realtà associative del territorio.