Castel Bolognese, riapertura del Conad

Un reparto ortofrutta ampliato e rinnovato e banchi refrigerati a basso consumo e alta sostenibilità: sono alcune delle novità che attendono i clienti alla riapertura del Conad di Castel Bolognese, in via Emilia Levante 245. L’inaugurazione si terrà domani alle 8,30. La breve cerimonia di taglio del nastro si terrà alla presenza del sindaco, Luca della Godenza, e dell’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta.

Il negozio ha un un’area vendita di circa 800 metri quadri ed è gestito dalla società Center Spesa snc della famiglia Baccarini. All’interno opera uno staff composto da una cinquantina di persone.

Oltre alla tradizionale offerta rivolta ai prodotti freschi e freschissimi, che contraddistingue il marchio Conad, primo in Italia nella grande distribuzione, la struttura ospita la pescheria servita al banco, la macelleria servita con lavorazione tradizionale in osso, il reparto gastronomia con un’ampia selezione di pietanze calde e fredde pronte da gustare, la cantina e il banco panetteria e pasticceria.

Non mancano le proposte di numerosi articoli “preparati da noi”, presenti in tutti i reparti freschi, oltre alle referenze dei produttori locali del percorso “SiAmo Romagna”, che viaggiano con distanze ridotte e aiutano a sostenere l’economia del territorio e l’ambiente. Il negozio offre un comodo parcheggio gratuito e mette a disposizione numerosi servizi aggiuntivi, come la consegna a domicilio e il pagamento elettronico con Carta Insieme Più Conad Card.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 20; la domenica dalle 8,30 alle 13.

«Il Conad di Castel Bolognese — spiega Panzavolta — era stato duramente colpito dall’alluvione del maggio 2023. In tale occasione aveva riaperto a tempo di record, grazie all’abnegazione della famiglia Baccarini che lo gestisce e all’impegno straordinario di tutto il sistema cooperativo Conad. A distanza di poco più di un anno da quegli eventi così radicati nella memoria di ognuno di noi, il negozio si presenta interamente rinnovato: un segnale di rinascita e di fiducia nei confronti del futuro che esprime al meglio la filosofia di Conad, fatta di vicinanza al territorio, convenienza e massima attenzione alle esigenze dei clienti».