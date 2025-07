Castel Bolognese. Prende a bastonate il fratello, fermato con lo spray e arrestato

Una lite furiosa tra fratelli conclusa con le bastonate: uno dei due, un 30enne di origine marocchina, è finito in carcere, l’altro - il maggiore fra i due - in ambulanza. è successo sabato sera a Castel Bolognese, in via Gottarelli, e a evitare che la situazione peggiorasse ulteriormente è stato solo l’intervento di una pattuglia dell’aliquota radiomobile dei carabinieri di Faenza, che stava transitando per le vie del centro proprio in quei concitati momenti: accortisi del quadro critico, i militari dell’Arma sono entrati subito in azione per evitare che venissero assestati altri colpi di bastone alla vittima, fratello maggiore dell’aggressore.

Il 30enne, a petto nudo e visibilmente esagitato, non si è fermato neppure davanti alle divise e si è avventato anche contro i carabinieri, cercando di colpirli: è a quel punto che i militari si sono visti costretti a utilizzare lo spray urticante per fermare la furia dell’aggressore. Bloccato dai carabinieri, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e violenza privata (aggravata, quest’ultima, dal fatto che l’uomo fosse già gravato da una misura cautelare) e, su disposizione della Procura, portato in carcere a Ravenna in attesa della convalida.

I militari intervenuti sul posto non hanno fortunatamente rimediato ferite, mentre la vittima dell’aggressione - che avrebbe riferito di una lite sorta per futili motivi e poi degenerata a causa dello stato di forte instabilità emotiva del fratello - è stata medicata dal personale del 118, che gli ha refertato lesioni ed escoriazioni per una prognosi di dieci giorni.