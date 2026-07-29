Castel Bolognese, picchia le figlie minorenni e poi prende a schiaffi anche i Carabinieri: arrestata

Ha aggredito con violenza, sia fisica che verbale, le due figlie minorenni per futili motivi. Poi, all’arrivo delle forze dell’ordine, anziché calmarsi si è scagliata anche contro i militari affrontandoli con schiaffi e spintoni. Per questo motivo una donna di origini straniere è stata arrestata a Castel Bolognese con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. A far scattare l’intervento dei Carabinieri è stata la telefonata al numero di emergenza 112 da parte del figlio convivente della donna. Il giovane, spaventato dalla piega che stava prendendo la situazione dentro casa, ha chiesto aiuto all’Arma segnalando che la madre stava aggredendo con brutalità le due sorelle minori.

L’aggressione ai militari

Giunti tempestivamente nell’abitazione, i Carabinieri si sono trovati di fronte la donna in forte stato di agitazione. Alla vista delle divise, non si è ricomposta ma ha affrontato direttamente gli operatori, spintonandoli e colpendoli con alcuni schiaffi. I militari, con non poca difficoltà, sono comunque riusciti a bloccarla e a immobilizzarla. Dalle prime ricostruzioni è emerso che l’aggressione ai danni delle due ragazzine è scoppiata per motivi del tutto banali e che la donna al momento dei fatti non si trovava sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Le due minorenni sono state poi accompagnate al pronto soccorso, dove i medici hanno riscontrato lesioni giudicate fortunatamente lievissime.

I provvedimenti