Castel Bolognese, nuova giunta con due conferme e due innesti

Due conferme e due new entry, tra cui la vicesindaca, nella giunta composta dal (confermato) sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza, che ha nominato i suoi assessori, attribuite le deleghe e la carica di vice. Restano nell’organismo di governo del Comune della Romagna Faentina Linda Caroli e Luca Selvatici, entrano Iris Gavagni Trombetta e Ignazio Belfiore.

Di seguito i componenti della giunta e le rispettive deleghe.

Iris Gavagni Trombetta - Vicesindaca e Assessora Politiche Sanitarie e Sociali, Demografia, Personale e Polizia Locale. Materie delegate: Politiche Sanitarie e Sociali; Politiche abitative e rapporti con Acer; Integrazione sociale; Servizi Demografici; Personale; Polizia locale.

Linda Caroli - Assessora Istruzione, Pari opportunità, Politiche Europee e per la famiglia. Materie delegate: Servizi Educativi e per l’Infanzia; Istruzione; Formazione; Pari Opportunità; Politiche Europee; Politiche per la famiglia.

Luca Selvatici - Assessore Cultura, Turismo e Legalità. Materie delegate: Attività e beni culturali; Eventi e manifestazioni; Turismo; Legalità.

Ignazio Belfiore - Assessore Lavori Pubblici, Ricostruzione e Appalti. Materie delegate: Lavori pubblici; Viabilità; Manutenzione; Appalti e trasparenza; Ricostruzione.

Il sindaco Luca Della Godenza manterrà in capo a sé le deleghe relativamente alle seguenti materie: Agricoltura, Bilancio e Tributi, Pianificazione Urbanistica, Patrimonio e Partecipate.

Nel corso del consiglio comunale, in programma martedì 25 giugno alle 20:30, verranno comunicate le deleghe assegnate ai consiglieri.

